Giannis si ferma (e anche i Bucks): ko in gara-1

Perdere il fattore campo in gara-1 contro Miami potrebbe essere il male minore di una serata in cui tutto è andato per il verso sbagliato per i Bucks - battuti in casa dagli Heat nella sfida d’esordio della postseason e schiacciati dal peso dell’assenza di Giannis Antetokounmpo, crollato malamente a terra nel corso del primo quarto, rimasto in campo a fatica dopo aver fatto entra/esci dallo spogliatoio un paio di volte e poi rimasto fuori per il resto della sfida dopo aver giocato soltanto per 11 minuti: una brutta caduta sulla schiena che non gli ha permesso di restare al fianco dei compagni, con gli esami effettuati all’arena che paiono aver escluso lesioni gravi - “Monitoreremo nelle prossime ore quello che accadrà, vediamo come si sveglierà domani mattina”, spiega coach Budenholzer che poi aggiunge: “ Non riusciva a muoversi bene, non era a suo agio sul parquet : è stato giusto tenerlo fuori e non forzare”, chiosa nonostante il ko da recuperare in una gara-1 da dimenticare.

Tutti ora si domandano: ci sarà o il problema alla schiena non gli permetterà di scendere in campo in gara-2? “Dobbiamo aspettare il parere dei medici e capire cosa ci diranno: dopo quello, ancora più importante, sarà valutare quello che Giannis ci dirà e come riuscirà a reagire a un problema del genere. Siamo sempre stati grati e felici della sua capacità di resistere agli infortuni, di riprendersi in poco tempo, ma ciò non toglie che dobbiamo affrontare la situazione un giorno alla volta - aspettando di comprendere come starà e quali sensazioni gli lascerà questo infortunio”. Milwaukee senza Antetokounmpo in stagione è 11-8 come record, con un Net Rating negativo di -1.4 quando il n°34 Bucks esce dal campo (che porterebbe i Bucks a essere la 24^ squadra in NBA - peggio degli Washington Wizards, per intenderci). “La nostra mentalità è sempre stata quella di far affidamento su chi viene dopo, sulla riserva che sa farsi trovare pronta”, spiega Jrue Holiday: mai come in questo caso dovrà essere vero, qualora venga meno il contributo di un protagonista cruciale come Antetokounmpo.