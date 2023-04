Golden State-Sacramento gara-4 alle 21.30 su Sky

I Golden State Warriors se la sono vista brutta , sotto 0-2 nella serie contro i Sacramento Kings e senza Draymond Green per una gara-3 cruciale per il destino della loro stagione. Ma affidandosi a uno scintillante Steph Curry da 36 punti e una ritrovata solidità difensiva , i campioni in carica sono riusciti ad accorciare lo svantaggio nella serie e ora guardano con fiducia a gara-4 dopo aver ritrovato il loro leader emotivo . Draymond Green infatti sarà della sfida dopo aver scontato una gara di squalifica per il pestone rifilato a Domantas Sabonis in gara-2 e c’è da credere che sarà carichissimo per la sfida di questa sera a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina . Ma tutti gli Warriors sembrano essere rinati una volta tornati al Chase Center: Kevon Looney ha dato il solito sfoggio di solidità chiudendo con una prestazione da 20 rimbalzi e 9 assist, mentre Andrew Wiggins (20 punti), Jordan Poole (16) e Klay Thompson (13) hanno chiuso un quintetto tutto ampiamente positivo in termini di plus-minus. Bene anche i giovani Moses Moody (13 punti) e Jonathan Kuminga (6) dalla panchina, sopperendo anche all’assenza di Gary Payton II per influenza.

Sacramento cerca il tiro da tre perduto per il 3-1 nella serie

I Sacramento Kings hanno avuto i “soliti” 26 punti, 9 rimbalzi e 9 assist da De’Aaron Fox e la doppia doppia d’ordinanza di Domantas Sabonis (15 punti e 16 rimbalzi), ma rispetto alla regular season stanno facendo i conti con l’improvvisa scomparsa del tiro da tre punti. Già nelle due partite in casa i Kings hanno tirato male dall’arco, ma in gara-3 sono crollati al 23.4% (11/47) per un misero 27.4% nel corso della serie. Protagonisti come Kevin Huerter (3/20) e Keegan Murray (1/8) non hanno di certo performato ai loro livelli, così come Fox dopo una gara-1 scintillante da 4/8 dall’arco è 5/19 nelle altre due partite. Anche un veterano come Harrison Barnes è in difficoltà col 28.6% da tre punti: ritrovare la pericolosità perimetrale che li ha contraddistinti in regular season (37% di squadra, decimo miglior dato NBA) è il primo passo per conquistare un successo in trasferta che li metterebbe in ottima posizione per superare il turno.