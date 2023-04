Infortunio Oladipo: giocatori di Miami disperati

Sul finire di gara-3 contro Milwaukee, a gara già ampiamente decisa Victor Oladipo ha subito un grave infortunio al ginocchio sinistro nel tentativo di arrivare al ferro per segnare. Un incidente apparso subito gravissimo come testimonia la reazione dei suoi compagni di squadra, disperati in campo e in panchina per l’ennesimo infortunio dello sfortunato 30enne, che dal 2019 in poi ha avuto sempre più problemi

La grande vittoria in gara-3 contro i Milwaukee Bucks ha lasciato purtroppo un retrogusto amaro ai Miami Heat . Già alle prese con un problema al gluteo che ha impedito a Jimmy Butler di prendere parte al match nel quarto periodo (comunque protagonista del successo con 30 punti), a pochi minuti di una sfida ormai già decisa gli Heat si sono ritrovati a fare i conti con un gravissimo infortunio per Victor Oladipo . La guardia di Miami, fuori dalla rotazione per cominciare i playoff ma autore di 15 punti in gara-2 per sopperire all’assenza di Tyler Herro, nel tentativo di arrivare al ferro per un sottomano ha sentito cedere il ginocchio sinistro nella sua penetrazione a canestro , volando a terra tenendosi la gamba. Un infortunio apparso da subito serissimo come si capisce dalle espressioni dei suoi compagni in campo e in panchina, tutti con le mani tra i capelli e preoccupatissimi per il prodotto dell’università di Indiana. Dal 2019 in poi, anno in cui si è procurato un gravissimo infortunio al tendine del ginocchio destro quando ancora giocava agli Indiana Pacers, Oladipo non ha più avuto pace, disputando appena 138 partite sulle 400 possibili nelle ultime cinque stagioni .

Le parole di Spoelstra: "Voglio essere positivo, ma sto male per lui"

Coach Erik Spoelstra dopo la partita non ha nascosto la sua preoccupazione: "Mi sento male per lui ["I feel like throwing up right now", "Mi viene da vomitare in questo momento" le parole esatte dell’allenatore, ndr], ma non sappiamo ancora quale sia la diagnosi. Voglio rimanere positivo a riguardo. Domani faremo gli esami, capisco come si sentono tutti quando vedono un giocatore andare giù in quella maniera — specialmente Vic, che ha già dovuto affrontare così tanti problemi". Nonostante fosse stata richiesta una barella, Oladipo ha chiesto e ottenuto di tornare negli spogliatoi sulle sue gambe seppur sostenuto dai compagni di squadra, tutti apparsi disperati per l’ennesimo colpo di sfortuna per un giocatore che ha subito due operazioni chirurgiche ai tendini dei quadricipiti nelle ultime quattro stagioni. In questa stagione aveva saltato le prime 24 partite per una tendinite proprio al ginocchio sinistro che ha ceduto questa notte.