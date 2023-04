Kings-Warriors da record: gara-5 stanotte su Sky

La serie è sul 2-2 e gara-4 è stata la più seguita in TV negli Stati Uniti tra le sfide playoff di primo turno degli ultimi 21 anni: le attenzioni sono tutte rivolte allo stato di forma di De'Aaron Fox, con Steph Curry e compagni pronti ad approfittare del suo dito fratturato e di difficoltà che i Kings proveranno in ogni modo a celare. Da non perdere quindi il match su Sky Sport con il commento in replica di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna

Il fattore campo regna sovrano in una serie che è specchio nel bene e nel male della stagione degli Warriors - famelici in casa e malandati in trasferta, abili a riportare sul 2-2 una serie che ora arriva al momento cruciale, al punto di rottura teorico di un equilibrio che potrebbe pendere dalla parte di Golden State e mettere spalle al muro Sacramento; che rischia di non avere De’Aaron Fox al suo meglio , dopo la rottura dell’indice della mano sinistra (quella con cui tira) sul finire di gara-4. Il giocatore da 31 punti di media nella sua prima serie playoff in carriera, scatenato su entrambi i lati del campo, sta macinando gioco e canestri senza pagare lo scotto della matricola, né patendo nessun timore reverenziale nei confronti di uno Steph Curry che invece è abituato a palcoscenici di questo livello. Tutto passa letteralmente dalle sue mani, anzi: dal suo dito - quello potrebbe determinare la serie (con le immagini arrivate dall’allenamento che fanno ben sperare).

Dall’altra parte c’è la NBA che gongola, rinfrancata dagli ascolti da record raccolti dalla miglior serie di primo turno per telespettatori negli USA degli ultimi 21 anni: oltre 10 milioni persone davanti la TV, un record mai toccato negli ultimi due decenni quello raggiunto in gara-4 e che la lega spera di confermare anche nelle prossime puntate della serie. Il merito è soprattutto di Steph Curry, che mantiene un record impressionante e che ben racconta la sua capacità attrattiva: dal 2015 a oggi la NBA ha registrato in 27 occasioni più di 14 milioni di telespettatori. Beh, il n°30 degli Warriors era in campo in ognuna di essa - a dimostrazione di come sia imperdibile anche questo appuntamento, con Golden State e Sacramento che vi aspettano anche sui canali Sky Sport questa notte e domani in replica con il commento in italiano di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna. Per scoprire che direzione prenderà la serie e cosa ci può ancora riservare il futuro.