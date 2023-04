Kerr applaude Giannis: "Siamo fortunati ad averlo"

Le parole di Giannis Antetokounmpo dopo la sorprendente eliminazione dei sui Milwaukee Bucks al primo turno contro i Miami Heat hanno fatto il giro del pianeta, venendo applaudite, commentate e riprese ovunque nel mondo dello sport. A unirsi al coro di approvazione per il due volte MVP è stato anche l’allenatore dei Golden State Warriors, Steve Kerr, che pur essendo uno dei più grandi vincenti della storia della NBA (5 volte campione NBA da giocatore e 4 da allenatore) non ha potuto fare altro che applaudire le parole di Antetokounmpo. "La mia reazione è che siamo fortunati ad avere Giannis nella nostra lega e che sia una delle stelle di riferimento del nostro mondo — non solo per il suo talento, ma per la sua umanità e la prospettiva che riesce a mantenere" ha detto in conferenza stampa. "Ha estremamente ragione. Possono davvero esserci 29 fallimenti ogni anno nella lega? Non può essere un gioco a somma zero. Guardo i miei ragazzi ogni giorno lavorare duramente e metterci tutto quello che hanno e poi sento termini come ‘imbarazzo’ o 'vergogna': perché a Milwaukee qualcuno dovrebbe sentirsi imbarazzato o vergognarsi per una sconfitta in una serie di playoff? Giannis ha ragione. Non c’è niente di cui vergognarsi fintanto che ci mettono il lavoro e l’impegno, e sono sicuro che lo abbiano fatto. Questo è lo sport al più alto livello".