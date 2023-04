Resa dei conti: Kings-Warriors gara-7 alle 21.30

Delle otto serie di playoff del primo turno, solamente una ha avuto bisogno di gara-7 per trovare la sua soluzione . La serie tra Sacramento Kings e Golden State Warriors è stata quella più equilibrata di tutto il tabellone della post-season sia nel suo andamento (due vittorie Kings seguite da due vittorie Warriors, poi primo successo in trasferta di Golden State in gara-5 e risposta di Sacramento in gara-6) che nei valori visti in campo ( il computo totale dei punti dice appena +5 per i Kings nell’arco delle sei partite, 696 a 691 ). Dopo sei partite una contro l’altra nel giro di due settimane le squadre si conoscono ormai a memoria, ma questo non significa che non ci sia spazio di sorpresa, ad esempio la strutturazione ultra piccola di Mike Brown in gara-6 , facendo ampio affidamento su Trey Lyles da 5 e scongelando l’arma segreta Terance Davis , che con la sua intensità ha cambiato il polso della squadra nella metà campo difensiva, contribuendo alla miglior prova stagionale in difesa dei Kings. In attacco poi ci hanno pensato Malik Monk (28 punti) e De’Aaron Fox (26) a tenere in piedi la stagione di Sacramento, che conta sul pochissimo tempo tra una partita e l’altra ( appena 36 ore ) per sorprendere gli Warriors e conquistare il passaggio del turno a 19 anni di distanza dall’ultima volta.

La prestazione di Golden State in gara-6 è sembrata a tratti incomprensibile, mostrando pochissima concentrazione e "senso di urgenza" come ammesso anche da un preoccupato coach Kerr dopo la partita. I campioni in carica non si giocano solamente la difesa del titolo conquistato lo scorso anno (quando non dovettero affrontare neanche una elimination game) ma la continuazione della loro dinastia, visto che in estate diversi membri chiave dell’epopea Warriors potrebbero salutare. Nell’era Kerr gli Warriors non hanno mai perso una serie di primo turno, anzi a dirla tutta non hanno mai perso nella Western Conference: 18 serie a Ovest e 18 passaggi del turno, perdendo solamente in finale nel 2016 contro Cleveland e nel 2019 contro Toronto. È su queste basi che si fondano le speranze dei Golden State Warriors: non esiste una squadra più esperta di loro e in passato il nucleo storico formato da Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green è già riuscito a vincere gara-7 in trasferta. Servirà un’altra impresa davanti al caldissimo pubblico del Golden1 Center per evitare che la loro leggendaria storia finisca qui: appuntamento alle 21.30 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.