Sacrificato sull'altare dello small ball. Potrebbe essere questo il destino di Kevon Looney? La domanda sembra fuori luogo, visto l'eccellente rendimento del centro di coach Steve Kerr in questi playoff e anche in gara-1 contro i Lakers, chiusa nuovamente con oltre venti rimbalzi (23), la quarta volta in otto partite fin qui disputate. Ma un dato ha messo la classica pulce nell'orecchio a Kerr: il parziale di 14-0 degli Warriors nel quarto quarto che ha rimesso in parità una gara che sembrava chiusa (+10 Lakers) è andato in scena quando l'allenatore di Golden State ha richiamato Looney in panchina e ha messo in campo un quintetto con Andrew Wiggins come suo giocatore più alto (solo due metri). E allora l'idea che i campioni NBA in carica non possano permettersi in campo assieme due lunghi non tiratori come Draymond Green e Looney torna di attualità. Certo, un quintetto piccolo potrebbe cercare di aprire il campo il più possibile, attirare Anthony Davis lontano da canestro e dare più spazio alle scorribande di Steph Curry; dall'altra parte, però, senza centimetri Golden State potrebbe soffrire ancora di più l'impatto di Davis e degli altri lunghi gialloviola.