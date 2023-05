È ancora LeBron vs Steph: gara-2 su Sky alle 3

Archiviato il primo capitolo, Golden State è già con le spalle al muro ed è quasi già costretta a vincere prima che la serie si sposti a Los Angeles nel weekend. Gran parte del merito per la vittoria in gara-1 va a Anthony Davis, autore di prestazione super (30 punti, 23 rimbalzi, 5 assist e 4 stoppate). Gara-2 è live su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, ma anche in streaming su NOW, a partire dalle 3:00 e in replica con il commento di Alessandro Mamoli e Marco Crespi. Disponibile anche On Demand

È la serie più attesa, da una parte Steph e dall'altra LeBron, atto secondo. In realtà gara-1 ha raccontato che ci sono anche altri attori in questo film e non per forza sono comparse. È vero, sia LeBron (22 punti, 11 rimbalzi, 4 assist e 3 stoppate) che Curry (27 punti, 6 rimbalzi, 6 triple e 3 assist) hanno interpretato un ruolo da protagonisti. Tuttavia, la vera superstar della serata è stata Anthony Davis: 30 punti, 23 rimbalzi, 5 assist e 4 stoppate con 11/19 al tiro e 8/8 ai liberi per il lungo dei Lakers, che domina le due aree e non permette agli Warriors di avere alternative al tiro da tre. Prestazione sontuosa, sottolineata dalle parole di LeBron, secondo il quale la maglia numero 3 di AD verrà ritirata dai Lakers. Anche per Golden State è arrivato il contributo della squadra, a partire dall'altro Splash Brother, Klay Thomposon, che chiude a 25 punti con sei triple a bersaglio. E poi di grande spessore anche la prova di Jordan Poole (21 con 6/11 da tre), che però sbaglia la tripla per il pareggio a 9.7 dalla fine, tirando da nove metri. La serie nel weekend si sposterà a Los Angeles ma prima, questa notte, Golden State è già quasi costretta a vincere, ancora davanti al suo pubblico. Gara-2 è live su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, ma anche in streaming su NOW, a partire dalle 3:00, in replica con il commento di Alessandro Mamoli e Marco Crespi e sarà disponibile anche On Demand.

