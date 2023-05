Reaves da metà campo, esulta e colpisce un tifoso

Austin Reaves è uno dei protagonisti dei playoff dei Los Angeles Lakers ed è diventato rapidamente uno dei beniamini dei tifosi gialloviola. Questa notte contro i Golden State Warriors è stato il secondo miglior realizzatore della squadra con 23 punti dietro ai 30 di LeBron James, dando una grossa mano per superare il turno e avanzare alle finali di conference a tre anni dall'ultima volta. Reaves però si è fatto notare anche per un altro episodio: sul finire del primo tempo, dopo una stoppata di Anthony Davis, Reaves ha ricevuto il pallone e sulla sirena ha lasciato andare un tiro da metà campo che ha trovato il fondo della retina, dando il +10 ai suoi e facendo esplodere la Crypto.com Arena. Preso dall'emozione del momento Reaves è andato davanti ai tifosi in prima fila per esultare, e inavvertitamente muovendo il braccio per dare il cinque ha finito per colpire sul volto un tifoso davanti a lui. Dopo la partita è stato lui stesso a scusarsi davanti alla stampa: "Non so chi fosse, ma involontariamente gli ho tirato uno schiaffo. Mi dispiace. Ero preso dall'emozione, ero davvero troppo felice" ha detto giustificandosi per l'accaduto. Il tifoso però è stato colpito solo di striscio e non sembra aver subito conseguenze, al netto della felicità che anche lui deve aver provato per il passaggio del turno dei gialloviola.