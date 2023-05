L'abbraccio finale tra LeBron e Curry. VIDEO

Dopo una serie combattuta, come da tradizione Lakers e Warriors si sono scambiati abbracci e saluti al termine della gara-6 che ha sancito il passaggio del turno dei gialloviola e l'eliminazione dei campioni in carica. L'abbraccio finale tra LeBron James e Steph Curry ha catturato l'attenzione di molti, dimostrando un'altra volta il rispetto tra due grandi rivali: il bilancio dei loro scontri ai playoff è ora di 3-2 per Curry, che non era mai stato eliminato a Ovest nell'era Kerr

La quinta sfida ai playoff tra LeBron James e Steph Curry si è conclusa con una vittoria a suo modo storica per il Re. Per quanto il bilancio sia ancora a favore dell’MVP delle ultime Finals , uscito vincente tre volte (2015, 2017 e 2018) dalle serie contro James a fronte dei due successi del leader dei Lakers (2016 e ora 2023, a cui aggiungere la partita di play-in vinta nel 2021), da quando Steve Kerr siede sulla panchina dei Golden State Warriors non era mai successo a Curry di essere eliminato prima delle finali NBA , interrompendo così una striscia di 23 successi consecutivi nella Western Conference. Per la prima volta dopo 29 serie di playoff in fila, poi, gli Warriors di Curry non sono riusciti a vincere neanche una partita in trasferta , perdendo tutte le tre gare alla Crypto.com Arena (dove i Lakers non hanno mai perso in questa post-season: sette partite e sette vittorie contando anche il play-in ) senza mai recuperare il fattore campo perso in gara-1 al Chase Center.

James si è “tenuto da parte” la miglior prestazione della sua serie in gara-6 chiudendo con 30 punti, 9 rimbalzi e 9 assist con 10/14 al tiro, guidando i Lakers all’ampio successo senza mai concedere a Curry e soci di tornare sotto la doppia cifra di svantaggio praticamente per tutta la ripresa. Non che Steph Curry non ci abbia provato, ma è incappato in una serata non eccezionale al tiro (11/28 dal campo e 4/14 da tre punti) avendo bisogno di tante conclusioni per chiudere alla fine con 32 punti. Il leader di Golden State chiude la sua serie con 26.7 punti, 5.5 rimbalzi, 7.5 assist di media con il 44% dal campo e il 34% da tre punti (solo 10/39 dall’arco nelle ultime tre gare dopo il 13/28 delle prime tre) e l’88% ai liberi, mentre per James ci sono 24.7 punti, 8.8 rimbalzi, 5.5 assist, 1.2 stoppate di media con il 49.5% dal campo, il 33% da tre e l’84.4% ai liberi. I due, come da tradizione nella NBA, si sono ritrovati a centrocampo per l’abbraccio conclusivo della serie, parlandosi per qualche secondo prima di lasciarsi: la rivalità rimane forte, ma il rispetto tra i due contendenti non verrà mai meno.