I Lakers puntano al grande colpo: Trae Young

Dopo la sconfitta in gara-4 contro i Denver Nuggets, che ha portato all’eliminazione dai playoff, per i Los Angeles Lakers è già tempo di pensare alla prossima stagione. Se da una parte c’è la preoccupazione per LeBron James, che ha dichiarato di considerare l’ipotesi del ritiro, dall’altra è spuntata una suggestione di mercato: i Lakers starebbero infatti pensando di formalizzare una proposta agli Atlanta Hawks per Trae Young, che condivide la stessa agenzia di LeBron e Anthony Davis

Trae Young è uno di quei giocatori che in sede di mercato ribalterebbe le gerarchie in NBA. E se si parla dei Los Angeles Lakers, allora la notizia fa ancora più rumore. In casa gialloviola è concreta la voglia di portare la guardia texana alla corte di coach David Ham. Riuscendoci, si formerebbe un tridente di superstar (tutte rappresentate dall'agenzia Klutch Sports di Rich Paul) con Anthony Davis e LeBron James, sempre che quest’ultimo decida di continuare a giocare e di non percorrere la via del ritiro, come ha confessato in conferenza stampa dopo la sconfitta in gara-4 subita dai Denver Nuggets di Nikola Jokic. Certo, Young non avrebbe aiutato a contenere lo strapotere offensivo della superstar serba, ma avrebbe garantito molti più punti in attacco e avrebbe anche sollevato LeBron dalla responsabilità costante di dover avere il pallone in mano.