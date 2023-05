Ospite della trasmissione "Sideline Stroll with Ros", il playmaker dei Milwaukee Bucks è tornato a parlare della serie persa contro i Miami Heat e in particolare si è concentrato su Jimmy Butler: "Ha giocato a un livello superiore a chiunque, ci ha presi a calci nel c..."

Ricevere i complimenti fa sempre piacere, in special modo se è un avversario a farli. Ma se addirittura l’elogio si traduce in un paragone con Michael Jordan o LeBron James, beh allora fa ancora più rumore. Il protagonista di questa vicenda è Jrue Holiday, playmaker dei Milwaukee Bucks, che al primo turno di questi playoff hanno generato la sorpresa di questa postseason perdendo contro i Miami Heat in quella che era la sfida tra la prima classifica a Est contro l’ottava. In particolare, Holiday si è concentrato sulla prova di Jimmy Butler, avendo avuto il compito di marcarlo in prima persona: "Mi ha fatto letteralmente impazzire, ha fatto delle giocate per cui non potevo farci assolutamente nulla", ha dichiarato a Ros Gold-Onwude. E poi ancora: "E non sarebbe cambiato nulla con un altro difensore, nemmeno se parliamo di LeBron James o Michael Jordan. Ci ha preso a calci nel c...".