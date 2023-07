Con l'uscita di "Stephen Curry: Underrated", documentario che ripercorre le tappe dell'improbabile scalata al successo della stella degli Warriors, Steve Kerr è tornato sul suo rapporto con il giocatore. Intervistato da Erick Savage per 'Bballbreakdown", l'allenatore di Golden State ha raccontato come la sua infatuazione per Curry risalga addirittura al 2007. Kerr, all'epoca consulente per i Phoenix Suns in attesa di diventarne il General Manager di lì a pochi mesi, osserva un giovanissimo Steph in campo per il John Wooden Classic. La partita, giocata ad Anaheim e poi vinta dai padroni di casa di UCLA, mette in luce le doti della guardia di Davidson. Kerr, che vede per la prima volta Curry in azione dal vivo, dice che "Ci ricordava molto Steve Nash e, al contrario di tanti altri scout, non eravamo preoccupati per la sua taglia ridotta". Nash, che nel 2007 è reduce dalla vittoria di due premi di MVP consecutivi, è il modello a cui tutti, in primis a Phoenix, dove il canadese dà spettacolo da ormai diversi anni, si ispirano nella ricerca di giovani talenti nel ruolo di playmaker. "Nessuno avrebbe potuto prevedere cos'è diventato poi Steph" aggiunge Kerr, "ma noi eravamo convinti che potesse fare molto bene e che, proprio come Nash, avesse le caratteristiche perfette per la moderna interpretazione del gioco". L'incontro tra i due avverrà solo sette anni più tardi, a Oakland invece che a Phoenix, e cambierà per sempre la storia della pallacanestro.