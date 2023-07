Esce oggi su Apple TV+ (disponibile su Sky Q e Sky Glass per i clienti Sky abbonati al servizio Apple TV+) il documentario su Steph Curry “Underrated”: il quattro volte NBA ha raccontato la genesi di questo progetto, la sua esperienza nel girarlo e il ruolo della sua famiglia, ma soprattutto come questa mentalità lo abbia aiutato a raggiungere tutti i risultati che ha avuto nel corso della sua carriera da Davidson alla NBA

Steph Curry è ormai una presenza costante nelle nostre vite da 15 anni , da quando nel 2008 si annunciò al mondo trascinando la piccola università di Davidson fino alle Elite 8 del torneo NCAA con uno stile di gioco elettrizzante. Ciò nonostante per tutta la sua carriera è stato "sottovalutato", o per meglio dire "Underrated" : un termine che è diventato anche il titolo del documentario sulla sua storia e sulla sua carriera uscito oggi su Apple TV+ (disponibile su Sky Q e Sky Glass per i clienti Sky abbonati al servizio Apple TV+). Un documentario di cui vi abbiamo parlato in anteprima e di cui abbiamo conversato insieme ai due produttori , ma oggi è direttamente Curry a raccontarci la genesi di questo progetto , la sua esperienza nel girarlo e il ruolo della sua famiglia, ma soprattutto come questa mentalità lo abbia aiutato a raggiungere tutti i risultati che ha avuto nel corso della sua carriera.

Come è nata l’idea di questo documentario e come ti è stato presentato il progetto?

"È nato come un momento per riflettere sui 15 anni appena trascorsi, dal torneo NCAA con Davidson nel 2008. Con Apple, A24 e Unanimous Media ci siamo impegnati a ispirare le persone e connettere gente dal background diversissimo: non è solo una storia di sport, ma una storia di crescita e di accettazione del proprio status di "sottovalutato" come un motivo di orgoglio, di scoperta di cosa ti rende diverso e unico, farlo proprio e circondarsi di bellissime persone che ti aiutino nel tuo viaggio. E poi è una storia di gestione del successo e delle sconfitte, e imparare qualcosa su se stessi durante il percorso. È tutto molto coerente con quella che è stata la mia esperienza: era il momento giusto per svelare cosa c'è dietro il mio personaggio e quello che mi rende ciò che so".

Come è stato avere una troupe in casa e nella propria vita privata?

"Lasciar girare le telecamere è stata un’esperienza interessante, perché devi continuare a vivere la tua vita e parlare come faresti normalmente, svelando qual è la tua normalità. Gioco davanti a 19.000 persone ogni sera che scendo in campo perciò non è così diverso rispetto a quello, ma il segreto è stato non mentire su quale sia davvero la nostra vita e condividere il più possibile con il mondo".

Quando è importante la famiglia e quanto è stata fondamentale il loro supporto durante la tua carriera?

"Per me la famiglia è tutto. I momenti più memorabili della mia carriera dentro e fuori dal campo c’è sempre un’energia che arriva dalla mia famiglia e una fiducia per poter fare qualsiasi cosa, che tanto loro saranno sempre lì a sostenerti. Gli arrivi alle arene, gli incontri con la famiglia, i festeggiamenti per i traguardi raggiunti: quelli sono i ricordi che spiccano maggiormente. Poterli condividere con loro è la cosa più bella che abbia provato".