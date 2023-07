La piattaforma di shopping Whatnot ha messo all’asta una Mercedes-Benz S600 Lorinser appartenuta a Michael Jordan per il prezzo simbolico di 23 dollari, in omaggio al numero di maglia reso leggendario da MJ. L’auto è stata messa in mostra al The National Sports Collectors Convention di Chicago a fine luglio e verrà assegnata tramite un drop sull’app della compagnia

Quanto sareste disposti a pagare per possedere un'auto appartenuta a Michael Jordan? Con i prezzi della memorabilia legata a MJ schizzati alle stelle, come ad esempio la giacca indossata sul podio olimpico del 1992 o il paio di scarpe vendute per 2.2 milioni di dollari, viene da pensare che per una Mercedes-Benz S600 Lorinser che ha fatto parte del ricercatissimo parco auto di MJ si debbano sborsare centinaia di migliaia di dollari. Niente di più sbagliato: la piattaforma di shopping Whatnot ha infatti messo all’asta la vettura appartenuta in passato a Jordan per il prezzo simbolico di 23 dollari, in omaggio al numero di maglia reso leggendario da "His Airness" nella sua carriera. Una promozione speciale organzizata per il The National Sports Collectors Convention di Chicago a fine luglio dove è stato possibile vedere l’auto (del valore di 120.000 dollari), anche se poi per aggiudicarsela bisogna essere registrati all’app e aspettare il "drop" dell’offerta, sperando di essere abbastanza veloci per aggiudicarsela. Un’offerta speciale nella quale facevano parte anche una palla da football firmata da Tom Brady e una card autografata da Dan Marino nel suo anno da rookie — tutto al prezzo simbolico di 23 dollari, con una promozione stile anni ’90 condivisa anche sui social.