Fuori dal novero dei grandissimi, delle autentiche leggende del basket, non sono in molti i giocatori a poter vantare ben cinque titoli di campione NBA in bacheca. E Derek Fisher, su quei cinque titoli vinti con la maglia dei Los Angeles Lakers, ha impresso il suo marchio con la leadership in campo e nello spogliatoio e con la freddezza dimostrata nei momenti decisivi. Doti, la capacità di guidare i compagni e di mantenere la calma sotto pressione, che in teoria gli avrebbero dovuto aprire una carriera da allenatore di alto livello. Dopo il ritiro, avvenuto nel 2015, però, la fortuna di Fisher come allenatore si è rivelata di molto inferiore alle attese. Le avventure a dir poco disastrose prima sulla panchina dei New York Knicks, dove l'ex Laker era stato scelto dal mentore Phil Jackson, e poi su quella delle Los Angeles Sparks in WNBA, hanno segnato il suo percorso in maniera forse indelebile. Fisher, tuttavia, non sembra aver perso la voglia di provare ad allenare e per rilanciarsi ha deciso di ripartire dal liceo. Poche ore fa è infatti arrivata la notizia che il cinque volte campione NBA ripartirà dall'Encino Crespi, liceo di Los Angeles che partecipa al campionato studentesco denominato "The Mission League". "Io e la mia famiglia siamo grati per l'opportunità di far parte della famiglia del Crespi" ha dichiarato Fisher, "allenare e insegnare sono le mie due passioni e non vedo l'ora di dedicarmi alla prossima generazione di giovani studenti-atleti".