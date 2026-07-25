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LeBron James punta a un nuovo record coi 76ers: 4 titoli con 4 squadre diverse

NBA
©Getty

LeBron James ha scelto di firmare coi Philadelphia 76ers perché sono la squadra che sulla carta ha più possibilità di vincere il titolo NBA. Se dovesse riuscirci, il Re diventerebbe l’unico giocatore nella storia a conquistare il Larry O’Brien Trophy con 4 squadre diverse: a 3 ci sono al momento soltanto Danny Green, John Salley e Robert Horry, oltre a lui ovviamente

LEBRON JAMES A PHILADELPHIA: NOTIZIE E REAZIONI

La voglia di competere per un titolo e magari vincere ha prevalso ancora una volta nella scelta della nuova squadra di LeBron James. Anche a quasi 42 anni e alla 24esima stagione in carriera, il Re ha privilegiato l’aspetto agonistico e cestistico a qualsiasi altro, che fosse la famiglia, la narrazione o qualsiasi altro. Va sottolineato che una vittoria finale coi Philadelphia 76ers lo proietterebbe ancora di più nella leggenda.

Il ragazzo di Akron, Ohio, che detiene praticamente quasi ogni record NBA, potrebbe diventare il primo e unico giocatore in grado di vincere il titolo con quattro squadre diverse, oltre a rompere un digiuno che a Philadelphia dura dal 1983, 43 anni, dall’ultimo trionfo con Julis Erving, “Doctor J”.

Infatti James è ad oggi uno dei soli quattro giocatori nella storia ad aver vinto 3 campionati con 3 squadre diverse: nel suo palmarès ci sono i due titoli coi Miami Heat, 2012 e 2013, il titolo del 2016 coi Cleveland Cavaliers e quello del 2020 coi Los Angeles Lakers.

Gli altri tre pluricampioni sono Danny Green, tre titoli con San Antonio (2014), Toronto (2019) e proprio al fianco di LeBron ai Lakers (2020), John Salley, vincitore con Detroit (1989 e 1990), con Chicago (1996) e coi Los Angeles Lakers (2000), e il leggendario Robert Horry, 7 anelli fra Houston (1994 e 1995), Lakers (2000, 2001 e 2002) e San Antonio Spurs (2005 e 2007).

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