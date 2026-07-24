LeBron usa Meek Mill per l’annuncio su Instagram

LeBron James ha dimostrato di volersi ambientare subito a Philadelphia scegliendo le barre di "Dreams and Nightmares" di Meek Mill, rapper di riferimento di Philly, per il suo annuncio su Instagram. Una scelta musicale che denota anche alcuni riferimenti evidenti alla sua situazione, come la frase di inizio e di fine scelta per il suo reel
Se a X ha affidato i suoi pensieri, LeBron James ha affidato a Instagram le sue emozioni, usando le immagini più belle della sua carriera in un reel per annunciare il suo passaggio ai Philadelphia 76ers. Ancor più interessante però è la scelta di accompagnare le sue immagini alle note e soprattutto alle parole di una delle canzoni più note di Meek Mill, non a caso il più rappresentativo dei rapper di Philadelphia (anche per la sua controversa incarcerazione nel 2017 che lo ha reso un personaggio culturalmente rilevante per la città). James ha scelto Dreams and Nightmares, canzone che è diventata "il più grande inno sportivo di sempre dello sport della città di Philadelphia" (parole di NBCSports Philadelphia) dopo la vittoria degli Eagles nel Super Bowl del 2017, durante il quale era diventato di fatto l’inno della squadra.
Il testo della canzone contiene numerosi riferimenti anche alla situazione di James e alla sua voglia di competere ancora in vista della sua 24^ stagione della carriera. Il video si apre con le immagini di un LeBron 18enne alla conferenza stampa nella quale avrebbe annunciato il suo passaggio in NBA, con la frase "Y'all waiting on me?" ("Stavate aspettando me?") che ben si adatta anche ai 24 giorni di attesa per rivelare la sua nuova decisione. Oltre ad alcuni passaggi significativi ("It was time to marry the game and I said, 'Yeah, I do'", "They love me when I was stuck and they hated when I departed"), è decisamente rivelatrice anche la fine, con la frase "Hold up, wait a minute, y'all thought I was finished?" ("Aspettate un momento, pensavate avessi finito?") nel momento in cui viene svelato il logo dei Philadelphia 76ers.