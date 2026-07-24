LeBron usa Meek Mill per l’annuncio su Instagram

Se a X ha affidato i suoi pensieri, LeBron James ha affidato a Instagram le sue emozioni, usando le immagini più belle della sua carriera in un reel per annunciare il suo passaggio ai Philadelphia 76ers. Ancor più interessante però è la scelta di accompagnare le sue immagini alle note e soprattutto alle parole di una delle canzoni più note di Meek Mill, non a caso il più rappresentativo dei rapper di Philadelphia (anche per la sua controversa incarcerazione nel 2017 che lo ha reso un personaggio culturalmente rilevante per la città). James ha scelto Dreams and Nightmares, canzone che è diventata "il più grande inno sportivo di sempre dello sport della città di Philadelphia" (parole di NBCSports Philadelphia) dopo la vittoria degli Eagles nel Super Bowl del 2017, durante il quale era diventato di fatto l’inno della squadra.