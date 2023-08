Andre Iguodala, in tutta la sua lunghissima carriera nella NBA, non è mai stato il tipo da tirarsi indietro di fronte a tematiche anche spinose e complicate da affrontare. Tanto meno da quando, con meriti acquisiti sul campo, è diventato uno dei veterani più rispettati e riveriti di tutta la lega. C'è però una questione, molto personale, su cui il quattro volte campione NBA non sembra volersi esprimere, almeno per ora. Ospite del podcast di Gilbert Arenas, di fronte alla domanda diretta sul suo possibile ritiro, Iguodala ha risposto: "Sono stato molto impegnato quest'estate, sto lavorando a diverse cose e mi occupo dei miei affari, che per fortuna vanno bene. Non ho ancora avuto tempo di pensarci ma so che ho una decisione da prendere". Poco dopo, quando gli è stato chiesto se mentre attende di decidere se smettere o continuare si stia comunque tenendo in forma, l'MVP delle Finals 2015 ha replicato con una battuta "Sono afro-americano, non ho bisogno di allenarmi perché non perdo mai la forma!" e poi, tra le risate, ha aggiunto quello che potrebbere essere un indizio sul suo futuro a breve, "Mio figlio non vuole che ne parli, ma ormai lui è più alto di me e quindi devo dimostrargli che posso ancora giocare". A 39 anni compiuti, Iguodala è reduce dalle ultime due stagioni con la maglia dei Golden State Warriors in cui ha giocato rispettivamente 31 e 8 partite di regular season, resgistrando il minimo in carriera in ogni voce statistica, a partire dai minuti di media trascorsi in campo. Nonostante gli acciacchi, tuttavia, per lui potrebbe non essere ancora arrivato il momento di dire addio al basket.