Gary Payton II sfida una rockstar e perde. VIDEO

La stagione 2023-24 dei Golden State Warriors si aprirà all'insegna delle aspettative alte, con il titolo NBA come unico obiettivo contemplato. Per raggiungere quell'obiettivo, servirà l'apporto di tutti i giocatori a roster. A partire da chi, come Gary Payton II, verrà chiamato a occuparsi di tutti quegli aspetti del gioco, difesa, rimbalzi, blocchi, che serviranno a rendere più semplice la vita alle stelle della squadra. E Payton II, tornato a Golden State lo scorso febbraio dopo la breve parentesi di Portland, si sta preparando al campo d'allenamento degli Warriors, dove ha ricevuto una visita inconsueta. Gabriella Sarmiento Wilson, meglio conosciuta al grande pubblico con il nome d'arte di H.E.R., è nata a cresciuta nella Baia di San Francisco e quindi, quasi per osmosi, è una tifosa sfegatata di Golden State. H.E.R., però, è prima di tutto una delle stelle più in vista nel panorama musicale americano e non solo e in poco più di dieci anni di carriera ha già in bacheca ben cinque Grammy Awards. La ragazza, insomma, è abituata a vincere e l'ha dimostrato anche sul parquet. Payton II e H.E.R., infatti, si sono sfidati davanti alle telecamere in una sfida a HER, sorta di HORSE, forse il gioco da campetto più conosciuto al mondo, riadattato in onore del nome d'arte della musicista. E a trionfare è stata proprio.H.E.R., che ha battuto il campione NBA 2022 dimostrando prima di tutto una meccanica di tiro davvero notevole.