Iguodala sarà ritiro: l'indizio arriva dall'Italia

L'annuncio della sua presenza come super ospite al Festival dello Sport di Trento in programma tra il 12 e il 15 ottobre toglie ogni dubbio sul futuro agonistico di Andre Iguodala: il veterano dei Golden State Warriors non sarà al via della nuova stagione. E la sua carriera è stata una di quelle da ricordare: 4 titoli NBA, un oro olimpico e uno mondiale tra i suoi trofei

Quelle due parole ("Mi ritiro") che chiudono definitivamente la carriera di un giocatore, Andre Iguodala non le ha mai pronunciate. Eppure ora sembra possibile poterle dire: il quattro volte campione NBA con i Golden State Warriors ha deciso di non tornare più in campo al via della nuova stagione. La conferma, seppur indiretta, è arrivata dalla notizia che Iguodala sarà a Trento tra il 12 e il 15 ottobre, ospite della nuova edizione del Festival dello Sport organizzato da "La Gazzetta dello Sport". In quelle date, a metà ottobre, le squadre NBA - compresi i suoi Golden State Warriors, con cui nel 2015 è stato addirittura MVP delle finali NBA - saranno già impegnate tra allenamenti e amichevoli prestagionali, a una decina di giorni soltanto dal via della nuova stagione, che scatterà il prossimo 24 ottobre. Il fatto che Iguodala abbia scelto invece di annunciare la sua presenza al Festival dello Sport, concedendosi una "vacanza" italiana, conferma che coach Steve Kerr non potrà più far affidamento (almeno dal via della stagione) sul contributo di uno dei veterani simbolo del ciclo vincente dei Golden State Warriors. Entrato in NBA nel 2004 grazie alla scelta n°9 da parte dei Philadelphia 76ers, dopo un'ottima carriera collegiale ad Arizona, ai Sixers ha disputato le sue prime 8 stagioni NBA, prima di giocare un'annata a Denver (in squadra con Danilo Gallinari) e poi scegliere i Golden State Warriors, con cui ha vinto 4 titoli NBA, nel 2015, nel 2017, nel 2018 e ancora nel 2022, tornato sulla Baia dopo una parentesi di un paio d'anni (ma solo 84 partite giocate in tutto) ai Miami Heat.