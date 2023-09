Un'intera settimana in un piccolo paesino del Minnesota, in palestra ad allenarsi in compagnia di Rui Hachimura, o a passeggio per la Broadway o a cena da Terza. E poi il colpo di teatro: alla fine dell'ultimo allenamento la superstar dei Lakers fa una sorpresa agli studenti del liceo riuniti nell'auditorium della loro scuola

Che la offseason di LeBron James fatta di allenamenti, sudore e fatica venga spesso documentata anche sui social non è certo una novità, dopo 20 anni di carriera NBA. Ma questa volta è stato proprio James, dal suo account Instagram, a voler pubblicare un video e un ringraziamento a una piccola scuola di un paesino del Minnesota (Rochester) dove la sua presenza in canotta & calzoncini - nella piccola palestra locale - non è certo passata inosservata (con lui ad allenarsi anche Rui Hachimura). "Voglio ringraziare tutit alla Lourdes High School di Rochester, MN per la loro ospitalità, le preghiere, l'affetto e il supporto dimostrato lungo tutta questa settimana. In particolare un grazie a coach Larson non solo perché mi ha aperto la sala pesi e la palestra a qualsiasi ora ma anche per la sua generosità. Membri della facoltà, insegnanti, allenatori, trainer, preside, studendi: siete fantastici!!!", ha fatto sapere LeBron dal suo account, ma la parte più bella arriva col commento finale al video postato. "Come potete vedere, ho fatto una sorpresa agli studenti che, proprio quando io avevo appena finito un allenamento, erano riuniti nell'auditorium per il saluto di fine settimana".