Ha giocato in quintetto (per l'assenza di Draymond Green), ma quello poco importa. Importa di più che l'esordio di Chris Paul in maglia Warriors sia avvenuto nel più classico dei modi, con "the Point God" autentico metronomo di un attacco da 61 punti nel primo tempo, l'unico in cui ha visto il campo il veterani di coach Steve Kerr. Che alla sirena non può dedicare due parole proprio alla prestazione di CP3: "Con lui sai sempre che finirà per fare la scelta giusta, azione dopo azione. Capisce quando deve rallentare e quando deve spingere, perché è sempre in sintonia con il ritmo della partita. Chris è fantastico: è davvero divertente averlo dalla nostra parte, finalmente", dice l'allenatore di Golden State. Che il terzetto Paul-Curry-Thompson lo ha utilizzato in due "blocchi" da sei minuti circa all'inizio del primo e del secondo quarto, e poi nulla nel dopo l'intervallo.