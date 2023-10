Aveva detto: "Se i Knicks non mi cedono, è come se mi uccidessero". E quello che non uccide, si sa, rende più forti. Forse sarà così anche per Evan Fournier, che dopo un Mondiale deludente con la sua Francia, si prepara al via di una nuova stagione NBA e si prepara a farlo, ancora, con i New York Knicks. Con ogni probabilità, però, fuori dalle rotazioni di coach Thibodeau. Ma Fournier non ci sta: "Forse sto sognando, ma io sono convinto di poter aiutare questa squadra. So giocare a pallacanestro, questo è sicuro; e porto in campo qualità che questo roster non ha", dice, alludendo probabilmente al tiro da fuori (solo Brunson, Hart e Grimes sono oltre il 38% da tre, il dato che lui ha tenuto in tutta la sua carriera NBA). In tutta onestà spero ancora di poter trovare spazio in campo, e giocare. Forse sono pazzo, forse coach Thib ha già preso la sua decisione ma se così fosse io non posso fare altro che giocare così bene in allenamento da costringerlo a usarmi".