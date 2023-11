Stanotte i Golden State Warriors tornano in campo (alle 3.00 su Sky Sport NBA, contro Sacramento): un'occasione in più per ammirare l'impatto che sta avendo - anche in uscita dalla panchina - il grande veterano appena arrivato sulla Baia sulla squadra di Steph Curry e compagni. I primi segnali sembrano molto, molto incoraggianti

Si è fatto un gran parlare dell'arrivo di Chris Paul sulla Baia: va a giocare contro i suoi "storici" avversari, dovrà rassegnarsi a non essere più titolare, dovrà imparare a contribuire uscendo dalla panchina. Tanti argomenti, tante chiacchiere (troppe?) ma per fortuna poi c'è il campo. Solo quattro partite, dopo una sola settimana di NBA, ma alcuni dati osservando l'andamento dei Golden State Warriors (perdenti all'esordio, poi sempre vincenti nelle successive tre gare, in campo ancora stanotte su Sky alle 3 contro Sacramento) sembrano già dare alcune indicazioni. A partire da un numero: +46. Il plus/minus della squadra di coach Kerr con Chris Paul in campo. Nessuno agli Warriors fa meglio: quando CP3 è in campo, il saldo positivo nel punteggio degli Warriors sui loro avversari è stato di 46 punti (il decimo miglior dato di tutta la NBA, in questo inizio di campionato). E ancora: pur uscendo dalla panchina, Paul è il leader di squadra per assist, 8.3 a sera, un dato che lo piazza al settimo posto in tutta la lega. Ma non solo: a fronte di 33 assist distribuiti ai compagni, Chris Paul ha perso soltanto 6 palloni dal via del campionato (e ne ha recuperati 8), per un rapporto assist/palle perse di 5.5, che vede solo cinque giocatori far meglio di lui tra quelli in campo con il suo minutaggio (30 minuti a sera).