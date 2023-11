Non che ci fosse necessariamente bisogno dei numeri, perché l'eccezionalità dell'attacco degli Indiana Pacers in questo inizio di stagione salta all'occhio anche solo nell'osservare una partita qualsiasi giocata da Myles Turner e compagni. I numeri, tuttavia, o per meglio dire le statistiche confermano in pieno come in questo avvio di regular season i ragazzi di coach Rick Carlisle abbiano stracciato la concorrenza per efficacia nella metà campo avversaria. Dopo la prima manciata di gare, infatti, i Pacers sono primi in tutta la NBA per offensive rating (121.5), punti di media segnati (126), assist a partita (30.7) e rapporto tra assist e palle perse (2.30). Tutte statistiche che tratteggiano i contorni di una manovra offensiva in alcuni momenti inarrestabile.