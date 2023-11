Se ancora non ve ne eravate accorti, Tyrese Maxey è un All-Star. La conferma definitiva al suo grande inizio di stagione è arrivata questa notte, quando ha ritoccato il suo massimo in carriera da 44 punti segnandone 50 contro gli Indiana Pacers, di cui 16 solamente nel quarto periodo per decidere la sfida. Maxey ha trascinato i Sixers all’ottava vittoria consecutiva e al primo posto solitario nella Eastern Conference con una prestazione da 20/32 al tiro di cui 7/11 dalla lunga distanza, aggiungendo anche 7 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate nel successo ad altissimo punteggio per 137-126 nella prima delle due sfide ai Pacers, che incontreranno di nuovo tra due giorni in una sfida valida per l’In-Season Tournament. Il canestro del "cinquantello" di Maxey è arrivato a 65 secondi dalla sirena ricevendo l'incoronazione ufficiale da parte di Joel Embiid (autore a sua volta di una prova da 37 punti e 13 rimbalzi, di cui 8 in attacco in una serata da 23 rimbalzi offensivi di squadra per i Sixers), che gli ha consegnato il pallone portandogli poi un blocco per dargli spazio. "Joel voleva che arrivassi a 50 più di quanto lo volessi io" ha detto Maxey dopo la partita. "Quando mi ha dato il pallone mi ha detto 'Adesso vai e tiri'. Questo è il motivo per cui apprezzo i miei compagni, i miei allenatori e i tifosi. È stata una grande serata e abbiamo vinto, che è la cosa più importante”.