Nella NBA c’è una regola non scritta: se la partita è decisa, negli ultimi secondi non si tira al canestro avversario, ma si "muore" con la palla in mano. Il nuovo In-Season Tournament, però, ha come una delle sue principali discriminanti quella della differenza canestri, importantissima soprattutto per conquistare la "wild card" per la migliore seconda, rendendo importante anche i possessi nel finale di partita. Per questo motivo nella sfida tra Toronto Raptors e Chicago Bulls i padroni di casa, già sicuri della vittoria, hanno continuato ad attaccare, provocando però l’ira dell’ex di serata DeMar DeRozan. Dopo l’ennesima tripla di Pascal Siakam e dopo un fallo su Jakob Poeltl a 1.4 secondi dalla fine, DeRozan si è girato verso la panchina dei Raptors decisamente innervosito per il comportamento che andava contro la regola non scritta del codice NBA, ma sia il capo allenatore Darko Rajakovic che gli altri membri della panchina gli hanno detto a chiare lettere che lo stavano facendo per la differenza canestri. C’è solo un problema: sia i Bulls che i Raptors erano già sicuri di essere stati eliminati prima ancora di scendere in campo, complice la vittoria di Orlando su Boston di qualche ora prima. Di fatto, non c’era alcun bisogno di continuare a tirare per i Raptors, che erano già fuori da tutti i giochi. È possibile che i canadesi non ne fossero al corrente, ma DeRozan in ogni caso non ha gradito: "Non me ne frega niente della differenza punti dell’In-Season Tournament o robe del genere" ha detto dopo la partita. "Bisogna avere rispetto per il gioco".