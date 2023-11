Non solo 29 punti e 10 rimbalzi ma anche una schiacciata a rimbalzo d'attacco che poteva essere decisiva a 61 secondi dalla fine, prima che Curry e Green, gli uomini con maggior esperienza agli Warriors, decidessero di buttare letteralmente al vento due palloni nel finale e Malik Monk facesse il resto, trascinando i suoi alla vittoria. Andrew Wiggins può essere soddisfatto della sua prestazione individuale, ma una sconfitta resta una sconfitta (quella contro i Kings ha anche voluto dire eliminazione dall'In-Season Tournament) e le voci sul suo inizio di stagione complicato non si placano. Il suo tiro in sospensione - prima della buona prestazione contro Sacramento, chiusa con 11/18 dal campo - sembra averlo abbandonato (ultimo per percentuale effettiva tra i giocatori con almeno 75 tiri tentati) e anche dalla lunetta (nonostante il 5/6 della notte) le sue percentuali sono disastrose, ai minimi in carriera (poco sopra il 56%, lui che in carriera tira quasi con il 72% ai liberi). E poi c'è la condizione fisica: voci interne agli Warriors, fa sapere ESPN, hanno fatto notare come - dopo che l'anno scorso ha saltato due mesi interi di stagione regolare per motivi personali ancora oggi non rivelati - Wiggins non avrebbe dedicato il giusto tempo in estate a lavorare sul suo corpo per ritornare il grande atleta che è sempre stato.