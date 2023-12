Nel corso della sua ormai decennale carriera in NBA, Mike Muscala non è che abbia fatto moltissimo per farsi ricordare o amare. Onesto lungo di riserva per sei franchigie differenti, attualmente esce dalla panchina per i derelitti Washington Wizards, che anche questa notte sono usciti sconfitti (14° ko nelle ultime 15 partite, unico successo arrivato contro Detroit che ha una striscia aperta di 20 sconfitte in fila) dal campo dei Philadelphia 76ers finendo sotto di 29 all’intervallo e non rialzandosi più. Con la partita ormai ampiamente in ghiaccio il quarto periodo si è trasformato in un lungo "garbage time", ma a tenere coinvolti i tifosi dei Sixers è stata l’ormai classica promozione del quarto quarto: se un avversario fa 0/2 in lunetta, pollo gratis per tutti i presenti. L'agognato doppio errore è arrivato proprio per mano di Muscala ed è stato festeggiato con un’eruzione da parte dei tifosi e anche da alcuni membri della squadra sia in campo che in panchina, rendendo Muscala ancora di più un idolo dei tifosi. Già, ma perché proprio Muscala?