Uno degli scambi più chiacchierati del mercato NBA, quello che porterebbe Zach LaVine dai Chicago Bulls ai Los Angeles Lakers, parrebbe destinato ad andare in porto. Che il front office di Chicago sia pronto ad ascoltare le offerte in arrivo per i suoi giocatori più ambiti, con LaVine a fare compagnia a Alex Caruso e DeMar DeRozan, non è di certo un mistero. Stando a fonti interne alle franchigie sentite da "The Athletic", inoltre, la guardia ex Minnesota sarebbe di fatto un "promesso sposo" gialloviola. I segnali raccolti andrebbero in quella direzione, anche se la conclusione dell'affare non appare imminente e ci sarebbero ancora molti punti da chiarire. Da una parte i Lakers preferirebbero forse puntare sugli altri due Bulls "in vendita", che si porterebbero dietro contratti decisamente più gestibili: DeRozan andrebbe infatti a scadenza il prossimo giugno, mentre l'accordo di Caruso è valido anche per la stagione 2024-25 ma a cifre più che ragionevoli (poco meno di 10 milioni di dollari) considerato il valore del giocatore. Per contro LaVine porterebbe in dote il ricco quinquennale da 215 milioni sottoscritto due estati fa e valido fino al termine della stagione 2026-27. In termini assoluti, però, LaVine sarebbe in grado di far fare ai Lakers un potenziale salto di qualità maggiore di quello della coppia DeRozan-Caruso, e in casa gialloviola le sue caratteristiche tecniche vengono considerate il complemento pressoché ideale per LeBron James e Anthony Davis.