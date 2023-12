Poche settimane fa, in occasione di una visita a Memphis, Anthony Edwards dei Minnesota Timberwolves era rimasto sorpreso dalla mancanza di entusiasmo del pubblico dei Grizzlies. "Mai giocata una partita con il pubblico così fuori dalla partita" aveva detto Edwards, che a Memphis ha provato anche l’esperienza di una serie di playoff. Il risultato è stato un inizio di stagione da 1-11 davanti al proprio pubblico per i Grizzlies, un risultato in totale controtendenza rispetto a quanto successo lo scorso anno (35-6 di record in casa, il migliore di tutta la NBA) o quello prima (30-11). La situazione però è decisamente cambiata questa notte e il motivo è uno solo: Ja Morant. Dopo aver festeggiato il suo ritorno in campo con una prestazione da 34 punti con tanto di buzzer beater a New Orleans, la stella della squadra è stato accolto da un’arena tutta esaurita (solo la quarta volta che accade quest’anno) e un pubblico adorante fino dal primo possesso, nel quale Morant è andato subito a segno al ferro. Morant ha poi chiuso con 20 punti e 8 assist, ispirando i 31 di Desmond Bane e i 21 di Jaren Jackson Jr. per battere nettamente gli Indiana Pacers alla seconda serata di un back-to-back. Dopo un lob in transizione per mandare un compagno a segnare e costringere la panchina di Indiana al timeout, rientrando in panchina Morant ha gridato ai compagni "Ora torniamo a divertirci", mentre attorno a loro il pubblico impazziva per il ritorno in campo del loro beniamino.