Herb Kohl era "il Senatore": nel 1985 era anche diventato il proprietario dei Milwaukee Bucks, pagati allora 18 milioni di dollari. Della squadra della sua città ne era stato padre-padrone per quasi 30 anni, fino al 2014: poi aveva venduto a Wes Edens and Marc Lasry (che guideranno poi la franchigia al secondo titolo della propria storia nel 2021) e oggi - a 88 anni - la sua scomparsa viene pianta da tutti i tifosi dei Bucks e non solo. "Ha fatto tantissimo per la città di Milwaukee e per la nostra organizzazione", lo ha ricordato Giannis Antetokounmpo, scelto proprio negli ultimi anni del suo mandato: "Ci mancherà tantissimo". Uomo di grande generosità (100 milioni del suo personale patrimonio sono stati investiti per la costruzione del Fiserv Forum, 25 per il Kohl Center all'Università del Wisconsin, da lui frequentata in coppia con Bud Selig, grande amico ed ex n°1 del baseball delle MLB), Kohl diventò senatore nel 1988 e venne poi rieletto in altre tre occasioni, nel 1994, nel 2000 e nel 2006. Ma come sua paga da politico non accettò mai più degli 89.500 dollari attuali che gli spettavano nel 1989 (al suo primo mandato), resistuendo negli anni al Dipartimento del Tesoro qualsiasi somma in eccedenza a quella del suo salario di ingresso.