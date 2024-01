Haliburton non ha ancora perdonato Szczerbiak

Dopo la sua prestazione da 22 punti e 23 al Madison Square Garden, Tyrese Haliburton uscendo dal campo ha riservato uno sguardo di fuoco per Wally Szczerbiak, ex giocatore NBA e ora commentatore per i Knicks che un anno fa lo aveva definito "Mr. Supposed Wannabe Fake All-Star". Definizione per la quale Szczerbiak aveva sostenuto di essersi scusato col padre di Haliburton, ma evidentemente il figlio ancora non lo ha perdonato

Con i suoi 22 punti e 23 assist Tyrese Haliburton ha scritto una pagina di storia, diventando il terzo giocatore in NBA a realizzare due gare consecutive da almeno 20 punti e almeno 20 assist dopo Magic Johnson e John Stockton. A seguito della sua strepitosa partita al Madison Square Garden contro i Knicks, però, le telecamere hanno pizzicato un altro momento interessante: uscendo dal campo Haliburton ha fissato intensamente in direzione di Wally Szczerbiak, ex giocatore NBA e attuale commentatore per le partite dei Knicks che un anno fa lo aveva definito in diretta "Mr. Supposed Wannabe Fake All-Star", prendendolo in giro per le sue affermazioni di voler diventare una stella della lega. Oggi che Haliburton è uno dei giovani più in vista dell'intera NBA, il leader degli Indiana Pacers non ha mancato di farlo notare: dopo la partita, quando gli è stato chiesto di quello sguardo a Szczerbiak, ha detto solo "Chi?" facendo finta di non conoscerlo, ma poco dopo ha ammesso che giocare contro i Knicks gli dava motivazioni ulteriori.