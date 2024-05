Dopo aver chiesto un alto prezzo per cederlo alla deadline di febbraio, gli Washington Wizards si sarebbero convinti ad abbassare le pretese per Kyle Kuzma, rimettendolo sul mercato. Il 28enne ha un contratto a scendere nei prossimi anni che potrebbe diventare molto attraente per le squadre in lotta per il titolo

La ricostruzione degli Washington Wizards è solamente agli inizi e il prossimo 27 giugno vivrà un momento importante, potendo selezionare alla numero 2 del Draft 2024. Nei piani futuri della franchigia non sembra esserci però Kyle Kuzma, sia perché tutti i giovani più interessanti del roster — Bilal Coulibaly, Deni Avdija e Corey Kispert — sono tutte ali, sia perché è uno dei pochi giocatori cedibili senza doverci rimettere (a differenza, ad esempio, di Jordan Poole). Dopo aver fissato un prezzo troppo alto alla deadline del mercato, almeno per quelle che erano le considerazioni delle squadre avversarie (si parlava di due prime scelte al Draft), secondo quanto riportato da Jake Fischer di Yahoo Sports la loro richiesta per cedere l’ex Laker è più ragionevole, rendendo possibile un suo addio in estate. Nell’ultima stagione Kuzma ha disputato 70 partite viaggiando a 22.2 punti, 6.6 rimbalzi e 4.2 assist di media con il 46.3% dal campo per una delle peggiori squadre della Western Conference, ma c’è un dettaglio che lo rende appetibile per le contender — oltre al suo skillset variegato.