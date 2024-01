Dopo aver ricevuto il pallone all'altezza di metà campo, a Victor Wembanyama è bastato un palleggio per arrivare a schiacciare dall'altra parte in contropiede, evitando anche il recupero di Derrick White alzando il pallone sopra la sua testa tenendolo con una mano sola, con l'avversario che si è "scansato" per evitare di commettere fallo. "Non sono idiota, speravo facesse un altro palleggio per rubargliela, ma l'ha tirata su e non l'ho più vista. È stato pazzesco" ha detto White dopo la partita