Quella della inaugurazione del "Ring of Honor" doveva essere una notte di celebrazioni e festeggiamenti della storia dei Chicago Bulls, che hanno scelto la visita in città dei Golden State Warriors per fare in modo che anche Steve Kerr fosse presente per l’evento. Oltre a 13 giocatori storici, infatti, i Bulls hanno introdotto l’intera squadra del 1995-96, capace di vincere 72 partite in regular season e il titolo NBA in finale contro i Seattle Supersonics. Nonostante le assenze di Michael Jordan (che ha mandato un video messaggio dicendo "Mi dispiace non poterci essere, ma non voglio rovinare il divertimento che avrete") , Scottie Pippen (da anni in rotta con Jordan, anche pubblicamente) e Dennis Rodman (che doveva esserci ma ha dovuto fare i conti con il pessimo meteo degli ultimi giorni negli Stati Uniti), il pubblico ha potuto celebrare membri storici di quella squadra come Phil Jackson, ma si è anche reso protagonista di un episodio terribile. Durante la presentazione di tutti i membri della squadra è stato mostrato anche Jerry Krause, general manager dei Bulls dal 1985 al 2003 e architetto di tutte le squadre che sono riuscite a vincere gli unici sei titoli nella storia della franchigia. Una figura divisiva anche all’interno della stessa franchigia, con Jordan, Pippen e Jackson spesso in lotta con lui, ma assolutamente fondamentale per la creazione e il successo di quelle squadre, e per qualche motivo i tifosi dei Bulls hanno pensato bene di fischiarlo sonoramente quando è stato mostrato sul maxischermo.