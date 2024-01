New York sfida Miami alle 21 su Sky Sport NBA

Al Madison Square Garden i caldissimi New York Knicks (11 vittorie nelle ultime 13 partite) ospitano i Miami Heat (ko nelle ultime 5 partite) per rinverdire una rivalità storica della NBA all'interno della Rivals Week. Appuntamento alle 21 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

La rivalità tra New York e Miami non è di certo una novità: i loro scontri ai playoff negli anni '90 hanno fatto la storia della lega, e anche nell'ultima post-season il loro incontro al secondo turno non è stato banale. A spuntarla nella scorsa primavera sono stati gli Heat, che però si presentano alla partita di questa sera - diretta su Sky Sport NBA a partire dalle 21 con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua e in streaming su NOW - nel momento peggiore della loro stagione. Jimmy Butler e soci infatti hanno perso le ultime cinque partite consecutivamente, la striscia più lunga di questa regular season, venendo battuti sonoramente a Toronto e a Orlando e perdendo in casa contro Atlanta, Memphis e soprattutto Boston, che ha passeggiato al Kaseya Center realizzando 143 punti. Neanche l'arrivo di Terry Rozier da Charlotte ha cambiato la situazione in casa Heat, che pur avendo a disposizione tutto il roster dopo una regular season complicata non riescono a ritrovare il filo del discorso.