È nato a Detroit, ha vinto due titoli NBA - uno a Philadelphia e uno a Houston - e ha fatto sognare (seppur brevemente) anche i tifosi di Milano. Ma nella giornata di ieri, proprio da Detroit, è arrivata la notizia della morte di Earl Cureton, che nella città del Michigan era impegnato come "ambasciatore nella comunità" per i Pistons, a testimonianza del suo intatto carisma. Cureton, solo 66 anni, è venuto a mancare in "maniera inaspettata" ma non sono stati forniti altri dettagli sulla causa della sua morte, che ha lasciato affranti tantissimi personaggi del mondo NBA, soprattutto a Detroit, da Isiah Thomas ("Fantastico compagno di squadra, amava la competizione, un campione e un grande uomo") a Chauncey Billups ("Sempre col sorriso sulle labbra, mai una giornata storta. Ogni volta che tornavo a Detroit abbracciarlo era sempre un piacere"). Qui, dall'altra parte dell'oceano, di lui si ricorda soprattutto la fugace apparizione con la maglia dell'Olimpia Milano: solo 6 gare disputate, nel 1983 (dopo aver vinto il suo primo titolo NBA con i Sixers), prima di una rocambolesca fuga per lasciare l'Italia e tornare in America (anche se tornò a Milano nel 1989 per un'altra breve apparizione, solo 12 partite).