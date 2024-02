Il mercato NBA ha ufficialmente chiuso i battenti giovedì scorso, ma si comincia già a pensare alla prossima estate. E Atlanta, che sembrava in procinto di scambiare Dejounte Murray ma è poi rimasta di fatto immobile, potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di privarsi della sua stella. Nel caso in cui Trae Young dovesse davvero finire sul mercato, in prima fila per lui ci sarebbero Lakers e Spurs

Il nome degli Hawks era tra i più caldi in vista della trade deadline dello scorso 8 febbraio, con Dejounte Murray primo candidato ad eventuali scambi ma anche altri nomi dati per possibili partenti, tra cui Bogdan Bogdanovic e Clint Capela. L'impressione, insomma, era che ad Atlanta ci si preparasse per una piccola rivoluzione. Una rivoluzione che non è arrivata, ma che potrebbe ripresentarsi in forma ancora più radicale la prossima estate. Come riportato da diversi insider quali Marc Stein e Dave McMenamin, infatti, l'ipotesi di privarsi di Trae Young, fino a qualche mese fa del tutto inconcepibile, starebbe lentamente prendendo forma nel front office degli Hawks. Al momento si tratta ovviamente solo di rumors, ma da più parti viene confermato il fatto che Young non venga più ritenuto intoccabile e che qualora nella offseason dovesse arrivare l'offerta giusta, ad Atlanta la prenderebbero in considerazione. E se Young dovesse davvero finire sul mercato, in prima fila ci sarebbero due squadre pronte a fare (quasi) di tutto per portarselo a casa.