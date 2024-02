A Memphis i Bucks non riescono ad avere la meglio di una versione ampiamente rimaneggiata dei Grizzlies nonostante l'ennesima grande prestazione di Giannis Antetokounmpo. Golden State prende prima il largo e poi rischia di farsi rimontare dai Jazz a Utah ma si salva grazie a un Klay Thompson in grande serata. Minnesota travolge i Blazers a Portland con Anthony Edwards migliore in campo. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA