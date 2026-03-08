In un’intervista con Ahmad Rashad per i canali ufficiali della NBA, Anthony Edwards ha scelto il suo quintetto ideale scegliendo dai giocatori di ogni epoca. Uno starting five dal quale mancano leggende del calibro di LeBron James e Kobe Bryant, ma nel quale invece figura lui stesso… facendo scomodare anche il GOAT. Ecco le sue scelte
- Nessun dubbio nella posizione di 1, dove è andato col suo compagno di squadra ai Giochi Olimpici di Parigi 2024
- Conoscendo il personaggio e la fiducia che ha nei suoi mezzi, non deve sorprende che per la posizione di 2 abbia scelto lui stesso
- Edwards è così fiducioso nei suoi mezzi da “costringere” MJ a traslocare nella posizione di 3. “Il 2 sono io, lui lo spostiamo di ruolo”
- "Il mio giocatore preferito di tutti i tempi, lo devo mettere per forza" ha detto Edwards parlando di un altro compagno di squadra a Parigi con Team USA
- Dopo aver inizialmente indicato "The Dream", Hakeem Olajuwon, Edwards ha poi optato per Shaq come centro titolare del suo all-time team