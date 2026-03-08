Offerte Sky
NBA, il quintetto ideale all-time secondo Anthony Edwards

NBA fotogallery
5 foto
©Getty

In un’intervista con Ahmad Rashad per i canali ufficiali della NBA, Anthony Edwards ha scelto il suo quintetto ideale scegliendo dai giocatori di ogni epoca. Uno starting five dal quale mancano leggende del calibro di LeBron James e Kobe Bryant, ma nel quale invece figura lui stesso… facendo scomodare anche il GOAT. Ecco le sue scelte

