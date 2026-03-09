Offerte Sky
NBA, SGA a un passo dal record storico di Chamberlain: stanotte può raggiungerlo

NBA fotogallery
11 foto

Una delle strisce più incredibili della storia della NBA, ovvero quella delle 126 partite consecutive con almeno 20 punti segnati, potrebbe venire pareggiata proprio stanotte. E ad agganciare Wilt Chamberlain potrebbe essere Shai Gilgeous-Alexander, in campo questa notte in diretta e poi domani in replica su Sky Sport Basket con i suoi Thunder contro Denver. Il canadese, con una partita da almeno 20 punti, potrebbe raggiungere la leggenda di Sixers e Lakers

TUTTA LA NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

