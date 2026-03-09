Una delle strisce più incredibili della storia della NBA, ovvero quella delle 126 partite consecutive con almeno 20 punti segnati, potrebbe venire pareggiata proprio stanotte. E ad agganciare Wilt Chamberlain potrebbe essere Shai Gilgeous-Alexander, in campo questa notte in diretta e poi domani in replica su Sky Sport Basket con i suoi Thunder contro Denver. Il canadese, con una partita da almeno 20 punti, potrebbe raggiungere la leggenda di Sixers e Lakers

