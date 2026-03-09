NBA, SGA a un passo dal record storico di Chamberlain: stanotte può raggiungerlo
Una delle strisce più incredibili della storia della NBA, ovvero quella delle 126 partite consecutive con almeno 20 punti segnati, potrebbe venire pareggiata proprio stanotte. E ad agganciare Wilt Chamberlain potrebbe essere Shai Gilgeous-Alexander, in campo questa notte in diretta e poi domani in replica su Sky Sport Basket con i suoi Thunder contro Denver. Il canadese, con una partita da almeno 20 punti, potrebbe raggiungere la leggenda di Sixers e Lakers
- L'appuntameno con la storia è per questa notte alle 00.30 in diretta su Sky Sport Basket con commento originale e quindi domani alle 11, alle 16.15 e alle 21 con telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. In Thunder-Nuggets Shai Gilgeous-Alexander potrebbe infatti pareggiare la striscia di partite da 20 punti consecutivi più lunga di sempre
- Stagione 1961-62
- 64 partite consecutive con almeno 20 punti segnati
- Stagione 1990-91
- 69 partite consecutive con almeno 20 punti segnati
- Stagione 1970-71
- 70 partite consecutive con almeno 20 punti segnati
- Stagione 1971-72
- 71 partite consecutive con almeno 20 punti segnati
- Stagione 1987-88
- 72 partite consecutive con almeno 20 punti segnati
- Stagione 2015-16
- 72 partite consecutive con almeno 20 punti segnati
- Stagione 1963-64
- 79 partite consecutive con almeno 20 punti segnati
- Stagione 1963-64
- 92 partite consecutive con almeno 20 punti segnati
- Striscia aperta
- 125 partite consecutive con almeno 20 punti segnati
- Stagioni 1961-63
- 126 partite consecutive con almeno 20 punti segnati