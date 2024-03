Dei 19 punti segnati dal n°15 dei Lakers contro Minnesota, i due più belli sono arrivati a 3:40 dalla fine del secondo quarto, quando Reaves ha "ubriacato" dal palleggio Jordan McLaughlin, per poi andare in palleggio dietro la schiena, eseguire una virata mancina perfetta e concludere alzando il pallone al tabellone per due punti di pregevolissima fattura. Che hanno fatto impazzire tutta la panchina dei Lakers, con D'Angelo Russell in testa

ANTHONY DAVIS E UNA PRESTAZIONE MAI VISTA PRIMA NELLA STORIA NBA