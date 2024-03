Dopo una regular season quasi interamente priva di problemi fisici, proprio avvicinandoci al momento decisivo della stagione gli L.A. Clippers stanno tornando a fare i conti con gli infortuni delle loro stelle — e i risultati in campo ne sono una diretta conseguenza. Dopo aver perso 7 delle ultime 14 partite, la squadra di coach Tyronn Lue aveva un’ottima opportunità per rilanciarsi in classifica ospitando i Minnesota Timberwolves privi di Karl-Anthony Towns, e tutto sembrava andare per il meglio volando anche sul +22 a metà secondo quarto. Già alla fine del primo, però, i Clippers avevano visto Kawhi Leonard prendere la via degli spogliatoi e da lì non è più rientrato neanche in panchina: la stella di L.A. non riusciva più a sopportare degli spasmi alla schiena che lo stavano tormentando sin dal mattino, e dopo aver segnato 6 punti nei primi 12 minuti ha dovuto alzare bandiera bianca — provando così tanto dolore da decidere di rientrare a casa per riposare invece di sedersi in panchina con i compagni. Le telecamere della Crypto.com Arena lo hanno inquadrato mentre lasciava il palazzetto camminando con difficoltà, e secondo quanto riferito dal suo allenatore il suo status per le prossime due gare in trasferta a Chicago e New Orleans è quantomeno in dubbio: "Già da stamattina non eravamo sicuri se fosse riuscito a giocare. Ci ha provato ma non si è mai sciolto. Spero ci sia per le prossime partite".