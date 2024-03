I dati parlano chiaro: Golden State ha perso le ultime due gare giocate e sei delle ultime nove; Houston invece cavalca una striscia aperta di otto successi consecutivi (solo Boston fa meglio, a quota nove). Risultato? La distanza in classifica tra Warriors e Rockets si è assotigliata a una sola gara di distanza: 36-34 il record dei californiani, 35-35 quello dei texani, che ora non vedono più il 10° posto - l'ultimo utile per qualificarsi ai play-in - come un miraggio. Draymond Green, però, anche dopo l'ultimo ko dei suoi, contro Minnesota, non è minimamente impressionato dalla rimonta di Houston: "Se tengo d'occhio la loro rimonta? Non me ne importa assolutamente dei Rockets", la sincera (e forse un po' arrogante) risposta di Green. Più preoccupato dal rendimento della sua squadra che da quello (ottimo) degli avversari: "In difesa parliamo poco, c'è poca comunicazione, sento troppo poche voci in campo", l'analisi di Green. Che ha la sua ricetta per essere una squadra vincente: "Bisogna vincere le partite contro le squadre più debole e 'rubarne' qualcuna contro quelle più forti. Stasera contro Minnesota avremmo dovuto vincere". Ma il campo ha detto il contrario.