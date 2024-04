L'allenatore di Golden State si è presentato in sala stampa ovviamente deluso dop il ko con i Kings, ma come sempre molto lucido. "Non si può stare al top per sempre - ha spiegato - ci aspetta un offseason con molte cose a cui pensare". Kerr ha poi parlato della situazione di Klay Thomposn, che è in scadenza di contratto

La stagione dei Golden State Warriors si è conclusa con l'uscita al primo turno di play-in della Western Conference contro i Sacramento Kings, eliminati al primo turno lo scorso anno. Un epilogo amaro, per una stagione piena di problemi ed alti e bassi. Steve Kerr dopo la netta sconfitta (118-94) è stato come sempre molto lucido nell'analizzare la situazione. "Non si può restare al top per sempre - ha spiegato - ora ci aspetta un offseason con molte cose a cui pensare". L'allenatore dei quattro titoli negli ultimi nove anni (con sei finali giocate) ha poi parlato della situazione di Klay Thompson, distastroso contro Sacramento con 0 punti e 0/10 al tiro e free agent in estate. "Abbiamo bisogno che Klay resti - ha detto Kerr - e so che parlo per tutti in questa organizzazione quando dico così. Ovviamente questo è anche un business e ci sono questioni che vanno affrontate. Ma per quello che ha significato Thompson per questa franchigia, per quanto è forte, vogliamo assolutamente che resti con noi".