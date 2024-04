Contro ogni pronostico gli Heat sbancano Boston 111-101 in gara-2 e riportano in parità la serie. Miami gioca una grande partita nonostante l'assenza della sua stella Jimmy Butler, fuori causa per l'infortunio al ginocchio destro, che però non vuol far mancare la sua voce in quella che è ormai diventata un'autentica rivalità. E subito dopo la vittoria dei compagni, Butler si scatena su Instagram

C'è da scommettere che Jimmy Butler avrebbe dato qualsiasi cosa pur di essere in campo al TD Garden per gara-2 della serie con i Celtics , ma l' infortunio al ginocchio destro costringe la stella degli Heat a restar fuori ancora per diverse settimane. Butler si è quindi dovuto accontentare di guardare i compagni a distanza, godendosi la prestazione dei ragazzi di Erik Spoelstra , capaci di sovvertire ancora una volta i pronostici e sbancare Boston riportandosi sull' 1-1. E Butler , che con i Celtics ha una disputa aperta ormai da diversi anni, una faida tutta sua all'interno di quella che si è ormai trasformata in un'autentica rivalità, non si è potuto esimere dal far sentire la sua voce nell'immediato dopo partita. Come d'abitudine, l'ex Bulls e Sixers ha usato l'arma dell' ironia per punzecchiare gli avversari, e Instagram si è rivelato il mezzo perfetto per raggiungere il suo scopo.

Una citazione e una presa in giro

Tra le qualità che Butler ha dimostrato di avere nella sua ormai corposa carriera in NBA c'è anche una buona memoria. Così, dopo che Tyler Herro e soci avevano piazzato il colpo del pareggio sorprendendo un po' tutti, la stella degli Heat si è lanciata in un vero e proprio "trollaggio" dei Celtics e di Jaylen Brown in particolare. Butler è infatti andato a riprendere una citazione dell'ala di Boston risalente alle finali della Eastern Conference dello scorso anno, quando sotto 0-3 proprio contro Miami Brown si era lasciato scappare una velata minaccia: "Non fatecene vincere una". Dopo quelle parole, in effetti, i Celtics erano riusciti a rimontare per poi perdere in gara 7, ma Butler non ha dimenticato la provocazione dell'avversario. E l'ha riproposta operando un abile fotomontaggio in cui ha sostituito la sua faccia a quella di Brown, commentando poi nella caption: "Mi sembra carina, magari la cancellerò più tardi. No, non cancellerò un bel niente". La sfida tra Heat e Celtics, insomma, è più che mai aperta, dentro e fuori dal parquet, e il prossimo round si gioca sabato notte con gara-3 in programma a Miami.