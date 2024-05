Dopo aver perso in volata gara-1, i Nuggets erano attesi al pronto riscatto in gara-2, anche perché Minnesota si presentava senza il suo perno difensivo Rudy Gobert. E invece è arrivata una sconfitta nettissima per 106-80 e ora i campioni in carica sono sotto 0-2 nella sfida ai T'Wolves. In tutta la storia della NBA, solo cinque squadre sono riuscite a rimontare e vincere una serie al meglio delle sette partite dopo aver perso le prime due in casa

TUTTI I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT