A ormai quasi dieci giorni dal lincenziamento di Darvin Ham, i Lakers sono ancora alla ricerca di un nuovo allenatore. E mentre altre squadre hanno già sistemato la panchina, in alcuni casi soffiando uno dei possibili obiettivi di Rob Pelinka, il tempo stringe. Al momento i candidati per allenare LeBron James e compagni sarebbero sei, ma non è escluso che possa spuntare anche un nome a sorpresa oggi lontano dalle voci di mercato

